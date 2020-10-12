Esenyurt'ta tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu
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Esenyurt'ta tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu

12.10.2020 05:37 | Son Güncelleme: 12.10.2020 05:40
Esenyurt'ta tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren kişi polise teslim oldu

Esenyurt'ta tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu kişi polise teslim oldu.

Esenyurt'ta tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu kişi polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Barış Sokak'ta bir apartmanda oturan isimleri henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu kişi tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü.

Eşini bıçakladıktan sonra oturduğu apartmanın önüne çıkan şüpheli, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çiftin küçük oğlu polis tarafından koruma altına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

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