Esed rejiminin İdlib kırsalında düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü
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Esed rejiminin İdlib kırsalında düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü

Esed rejiminin İdlib kırsalında düzenlediği saldırılarda 1 sivil öldü
Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet - Haberler | Güncel

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde bulunan yerleşimlere gerçekleştirdiği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı.

Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, gün içerisinde İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesi, İhsim, Bara, Kensafra ve Urim el-coz köyleri ve Hama'nın batı kırsalındaki Tel Vasit, Hırbet Nakus, Ziyara köylerinin yanı sıra Halep'in batı kırsalındaki Kefernuran ve Ebzimo köylerini karadan karaya atış yapan silahlarla hedef aldı.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Medya Sorumlusu Hasan el-Ahmet, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'in güneyindeki Mıntıf köyüne yapılan saldırıda 1 kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.

Sivil Savunma ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini aktaran Ahmet, yaralanan bir kadın vebir çocuğun çevredeki hastanelere kaldırıldığını belirtti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4-5 Mayıs 2017'de gerçekleşen Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Karaahmet

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