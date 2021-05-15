ESA Pro Talks ilk bölümü başlıyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ESA Pro Talks ilk bölümü başlıyor!

ESA Pro Talks ilk bölümü başlıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Yayının başlamasına son bir saat!

Düzenlediği organizasyonlar, ürettiği dijital içerikler ile adından söz ettiren ESA Pro Talks ilk bölümü bir saat sonra başlıyor. Yiyeceklerinizi bir an önce hazırlayın, eğlence dolu bir bölüm sizleri bekliyor olacak.

Berker "gAndhi" Kubat'ın sunumuyla gerçekleşecek "Pro Talks" yaklaşık 1 saat sonra başlıyor. İlk bölümün konuğu ise Oxygen Esports'un başarılı Valorant oyuncusu Erdem "toronto" Soğukpınar. Organizasyon, dün sosyal medya hesapları üzerinden bir gönderi paylaştı. Gönderinin açıklamasında ise organizasyon, takipçilerden Erdem "toronto" Soğukpınar'a sormak istedikleri soruları yorumlarda belirtmelerini istedi.

Yayında takipçilerin merak ettiği soruların cevaplanmasının yanı sıra birden çok sürpriz hediyeler de olacak. Eğer siz de bu bölümü izlemek istiyorsanız ESA Esports Twitch kanalını 13.00'te ziyaret edebilirsiniz. Kanala hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Meral Akşener Sergey Lavrov Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Dere Serdar Ortaç Caner Cindoruk Nur Fettahoğlu
Spor Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Samet Aybaba Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ESA Pro Talks ilk bölümü başlıyor! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 13:10:25. #1.14#

title