ESA Pro Talks ilk bölümü başlıyor!

Yayının başlamasına son bir saat!

Düzenlediği organizasyonlar, ürettiği dijital içerikler ile adından söz ettiren ESA Pro Talks ilk bölümü bir saat sonra başlıyor. Yiyeceklerinizi bir an önce hazırlayın, eğlence dolu bir bölüm sizleri bekliyor olacak.

Berker "gAndhi" Kubat'ın sunumuyla gerçekleşecek "Pro Talks" yaklaşık 1 saat sonra başlıyor. İlk bölümün konuğu ise Oxygen Esports'un başarılı Valorant oyuncusu Erdem "toronto" Soğukpınar. Organizasyon, dün sosyal medya hesapları üzerinden bir gönderi paylaştı. Gönderinin açıklamasında ise organizasyon, takipçilerden Erdem "toronto" Soğukpınar'a sormak istedikleri soruları yorumlarda belirtmelerini istedi.

Yayında takipçilerin merak ettiği soruların cevaplanmasının yanı sıra birden çok sürpriz hediyeler de olacak. Eğer siz de bu bölümü izlemek istiyorsanız ESA Esports Twitch kanalını 13.00'te ziyaret edebilirsiniz. Kanala hızlıca gitmek için tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros