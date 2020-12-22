Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de çare olamadı
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Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de çare olamadı

22.12.2020 11:59 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:02
Erzurumspor'a Hüseyin Çimşir de çare olamadı

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk 13 haftasında görev yapan iki teknik direktörden umduğunu bulamadı.

Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, sezonun ilk 13 haftasında görev yapan iki teknik direktörden umduğunu bulamadı.

Teknik direktör Mehmet Özdilek ile ikinci kez Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren mavi-beyazlı ekip, sezon öncesinde transferlerle kadrosunu güçlendirdi.

Özdilek yönetiminde oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 9 maçta 9 puan topladı ve puan sıralamasında alt sıralarda yer aldı.

Ligin 10. haftasında Fraport TAV Antalyaspor maçında alınan 2-2'lik beraberliğin ardından Mehmet Özdilek takımla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

Çimşir yönetiminde 4 maçta puan yok

Mehmet Özdilek'ten boşalan teknik direktörlük görevine getirilen ve takımla 1+1 yıllık anlaşma sağlayan Hüseyin Çimşir, alınan kötü sonuçlara çözüm bulamadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çimşir yönetiminde ligde çıktığı 4 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda kalesinde 10 gol gören Erzurum ekibi, rakiplerinin filelerini havalandıramadı.

13. haftadaki Beşiktaş deplasmanında yaşanan 4-0'lık yenilgiden sonra Hüseyin Çimşir'le de yollar ayrıldı.

Ligde son galibiyetini 3. haftada alan mavi-beyazlı ekip, galibiyet hasretini 10 maça çıkardı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, puan tablosunda 21. ve son sırada yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları (1)
SEFA ARPAÇ: KULUPLERİ ANLAMAK ÇOK ZOR SANKİ TEKNİK DİREKTÖR ÇIKIP KENDİSİ OYNAYACAK DEĞİŞTİRDİN NE OLACAK YENİ GELEN TEKNİK DİREKTÖRDE AYNI FUTBOLCU İLE MAÇA ÇIKACIK NE DEĞİŞTİRECEK SEN MALİ DURUMU GEREKÇE GÖSTERİP İYİ VE KALİTELİ FUTBOLCU ALMAYACAKSIN SONRA TEKNİK HEYETE İSTİFA ETTİR BÜTÜN SUN TEKNİK HEYETİN YÖNETİMİN HİÇ SUÇU YOK ZATEN TÜRKİYEDE TEKNİK DİREKTÖRLER SIRA BEKLİYORLAR ONUN İÇİN MAÇLARI HİÇ KAÇIRMIYORLAR HEP TAKİP EDİYORLAR HANGİ TAKIM TEKNİK KADROYU KOVACAK DİYE
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