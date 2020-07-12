Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı Erzurum yolu heyelan sonucu kapandıARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi.

Erzurum yolu heyelan sonucu kapandı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde, sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı.

Yusufeli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle saat 20: 00 sıralarında Sukavuşumu mevkiinde heyelan meydana geldi. Heyelan sonrası Artvin-Erzurum yolu ulaşıma kapandı. Yolun iki yönünde de araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA