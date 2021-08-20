Erzurum Ticaret Borsası
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı 53 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağın kilogramı 53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Süzme bal
|Kg
|25,00
|25,00
|25,00
|HMS
|Büyükbaş et
|Kg
|37,00
|37,00
|37,00
|HMS
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satışı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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