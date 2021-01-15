Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da yoğun kar yağışı bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Erzincan ve Ardahan'da yoğun kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın çok bulutlu olacağı bölgede, buzlanma, don ve sis görülecek.

Karın aralıklarla yağacağı bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Akşam saatlerinden itibaren ise Erzurum, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.

Kuvvetli fırtınanın beklendiği bölgede, dik ve eğimli yerlerde çığ tehlikesi bulunduğundan vatandaşlar ile yetkililerin tedbirli olması gerekiyor.

Gece en düşük sıcaklıklar, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 4, Erzincan ve Ardahan'da 2, Iğdır'da 1 derece ölçüldü. Sıcaklık Kars ve Ağrı'da sıfır, Tunceli'de ise 1 derece kaydedildi.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların, Erzincan'da 4, Tunceli ve Ardahan'da 3, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 1, Kars ve Iğdır'da 2, Ağrı'da 4 derece olması bekleniyor.

Kar kalınlıkları, kayak merkezlerinden Palandöken'de 44, Sarıkamış'ta 36 ve Konaklı'da 28 santimetre ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök