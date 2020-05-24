Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu
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Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu

Erzurum'da Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum'da kaçak göçmen operasyonu
24.05.2020 22:10 | Son Güncelleme: 24.05.2020 22:13

Erzurum'da Afganistan uyruklu 3 kaçak göçmen yakalandı.

Erzurum İl Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yurda yasa dışı yollarla giren 3 kaçak göçmen olduğu istihbaratını aldı. Ekipler tarafından Mahallebaşı semtinde bulunan eve operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 3 şahıs ekipler tarafından Aşkale Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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