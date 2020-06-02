Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen halk gününde vatandaşları dinledi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, halk gününde vatandaşları dinledi.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, halk gününde vatandaşları dinledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir yapılmayan halk günü buluşmaları, normalleşme süreci kapsamında yeniden yapılmaya başlandı.

Sekmen, vatandaşlarla tek tek görüşerek taleplerini dinledi, sorunların çözümü için gerekli çalışmaların yapılacağını aktardı.

Salgın nedeniyle sosyal medya üzerinden yapılan toplantıların yüz yüze yapılmaya başlandığını hatırlatan Sekmen, halk gününe gelen vatandaşlara hijyen seti hediye etti.

Sekmen, vatandaşlardan salgın sürecinde belirlenen kurullara uymalarını isteyerek, belediye olarak Kovid-19 ile mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA