Erzurum bölgede ilk sırada

TÜİK 2021 Mayıs dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı.

TÜİK 2021 Mayıs dönemi Erzurum Trafik istatistiklerini paylaştı. Erzurum 5 ayda 768 kaza ile bölge illeri içinde maddi hasarlı trafik kazasının en yoğun yaşandığı il oldu.

Erzurum'da bu yılın ilk 5 ayında 4 kişi trafik kazalarında yaşamını yitirdi. İlde 5 aylık düzeyde meydana gelen ölüm ve yaralanmalı trafik kazası sayısı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 11,45, ülke toplamında ise yüzde 0,57'lik oran oluşturdu.

Erzurum Ocak - Mayıs Verileri

TÜİK verilerine göre Erzurum'da Mayıs ayında 82 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 123 maddi hasarlı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 118 kişi yaralandı. İlde Ocak - Mayıs ayları kapsamında ise 317 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 768 de maddi hasarlı kaza oluştu. Bu kazalarda 4 kişi yaşamını kaybetti, 537 kişi ise yaralandı.

Bölge Ocak - Mayıs Verileri

TÜİK verilerine göre Doğu Anadolu Bölgesinde bu yılın ilk 5 ayında 2 bin 767 ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası, 4 bin 31 de maddi hasarlı trafik kazası tespit edildi. Bölgede yaşanan kazalarda 39 kişi yaşamına veda etti, 4 bin 679 kişi yaralandı. Bölgede kaydedilen ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası sayısı ülke toplamında yüzde 5,0'lık oran gösterdi.

Erzurum'un Oransal Verileri

Erzurum'da kaydedilen ölüm ve yaralanmayla biten trafik kazası sayısı bölge toplamında yüzde 11,45'lik oran gösterirken, maddi hasarlı trafik kazası oranı yüzde 19,0, ölüm sayısı yüzde 10,2, yaralı sayısı ise yüzde 11,47'lik oran verdi. Erzurum'da trafik kazasında kaybedilen kişi sayısı ülke toplamında yüzde 0,55'lik oran oluşturdu.

5 Aylık Bölge İlleri Kaza Dağılımı

Trafik istatistik Bülteni Ocak - Mayıs 2021 sonuçları itibariyle Ağrı'da 208, Bingöl'de 148, Bitlis'te 183, Elazığ'da 341, Erzincan'da 194, Erzurum'da 317, Hakkari'de 91, Kars'ta 83, Malatya'da 502, Muş'ta 122, Tunceli'de 44, Van'da 399, Ardahan'da 37, Iğdır'da 98 ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan trafik kazası tespit edildi.

Bölge İlleri Ölüm Sayısı

Erzurum, Erzincan, Malatya ve Van bölge illeri içinde, en fazla sayıda trafik kazası kaybı yaşayan iller oldu. TÜİK verilerine göre, bu yılın Ocak - Mayıs ayları arasında meydana gelen trafik kazalarında Doğu Anadolu Bölgesi illeri Ağrı'da 3, Bingöl'de 3, Bitlis'te 2, Elazığ'da 5, Erzurum'da 4, Erzincan'da 3,Hakkari'de 1, Malatya'da 7, Tunceli'de 2, Van'da 8, Iğdır'da 1 kazazede yaşamını yitirdi.

5 Aylık Bölge İlleri Yaralı Sayısı

Bu yılın ilk 5 ayında meydana gelen trafik kazalarında, Bölge illeri olan Ağrı'da 366, Bingöl'de 256, Bitlis'te 318, Elazığ'da 595, Erzincan'da 299, Erzurum'da 537, Hakkari'de 170, Kars'ta 134, Malatya'da 786, Muş'ta 205, Tunceli'de 74, Van'da 728, Ardahan'da 69 ve Iğdır'da ise 142 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı