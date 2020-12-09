Erzincan havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Erzincan havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu

09.12.2020 07:58 | Son Güncelleme: 09.12.2020 08:02
Erzincan havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Erzincan ve ilçelerinde 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında Erzincan ve ilçelerinde 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında, Türkiye'de arz açığı bulunan, stratejik öneme haiz, bölgesel önem arz eden, insan beslenmesi - sağlığı ve hayvansal üretim açısından önemli 21 üründe (buğday, arpa, çavdar, çeltik, dane mısır, tritikale, yulaf, mercimek, nohut, kuru fasulye, pamuk, soya, yağlık ayçiçeği, kanola, aspir, çay, fındık, zeytin-zeytinyağı, patates, soğan (kuru) ve yem bitkileri) mazot-gübre, sertifikalı tohumluk kullanım, fark ödemesi, yem bitkileri, fındık alan bazlı gelir destekleme uygulamaları yürütülmekte.

2021 üretim yılında tarım havzalarında desteklenecek ürünlerin belirlenmesi amacıyla; iklim, toprak, topoğrafya, su kısıtı, istatistiki veriler, ekim nöbeti ve il/ilçe müdürlükleri ile STK önerileri birlikte değerlendirilerek ürün listeleri oluşturuldu.

Erzincan'da buna göre; merkezde arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates, soğan (kuru).

Çayırlı'da arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, ayçiçeği (yağlık), yem bitkileri, patates.

İliç'te arpa, buğday, nohut, yem bitkileri, yulaf.

Kemah'ta arpa, buğday, kuru fasulye, tritikale, yem bitkileri, yulaf.

Kemaliye'de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf.

Otlukbeli'de arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, tritikale, yem bitkileri, yulaf.

Refahiye'de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates.

Tercan'da arpa, buğday, çavdar, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf, patates.

Üzümlü'de arpa, buğday, kuru fasulye, nohut, soya, tritikale, yem bitkileri, yulaf ürünleri destekleme kapsamında olacak. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Bayburt havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu
Bayburt havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu
2020-2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri başvuru takvimi belli oldu
2020-2021 Engelsiz Üniversite Ödülleri başvuru takvimi belli oldu
Tanır: '2021 yılı proje yılı olacak'
Tanır: "2021 yılı proje yılı olacak"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Ali Mahir Başarır
Magazin Öykü Çelik Öner Erkan Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Sinan Gümüş Ersun Yanal Pierre Webo Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Silah Ankara Aralık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzincan havzasında 2021 yılında desteklenecek ürünler belli oldu - Erzincan
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 08:03:21. #1.14#
title