Erzincan'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı
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Erzincan'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı

Erzincan'da otomobil ile cip çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir - Haberler | Güncel

Erzincan'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Hakkı Sönmez'in kullandığı 24 DH 995 plakalı otomobil, Tekin Civaş Bulvarı'ndaki Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kavşağında, Berkay Savaş idaresindeki 24 AAP 897 plakalı ciple çarpıştı.

Kazada araçlarda sıkışarak yaralanan iki sürücü ile cipte bulunan Sadun Savaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Özdemir

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