Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü
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Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

01.01.2021 18:03 | Son Güncelleme: 01.01.2021 18:06
Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı öldü

Ermenistan askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Ermenistan askerlerinin döşediği mayının patlaması sonucu bir Azerbaycanlı sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, işgalden kurtarılan Fuzuli ilinde Zabil Babayev isimli sivilin mayına bastığı belirtildi.

Açıklamada, mayının patlaması sonucu Babayev'in ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığı, müdahaleye rağmen kurtarılamadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, vatandaşlara işgalden kurtarılan arazilere mayınlardan tam temizlenene kadar girmeme uyarısında bulunuldu.

Daha önce de Ermenistan güçlerinin döşediği mayınların patlaması sonucu Azerbaycanlı sivil ve askerler yaşamını yitirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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