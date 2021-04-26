Ergani'de trafik uygulaması
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde plakasız motosiklet kullanımına yönelik trafik uygulaması yapıldı.
Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde plakasız motosiklet kullanımına yönelik trafik uygulaması yapıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Tescil Şube Amirliği ekipleri, ilçe genelinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde, 12 motosiklet trafikten men edildi, plakasız ve ehliyetsiz motosiklet kullandığı belirlenen 9 kişiye para cezası uygulandı.
Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Senvar