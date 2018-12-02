Erdoğan Paraguay'da Yaşayan Türklerle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile heyetler arası görüşmenin ardından Paraguay'daki Türklerle bir araya geldi. Resmi temaslar için Paraguay'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyaretlerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez ile bir araya geldikten sonra Paraguay'da yaşayan Türklerle sohbet etti.

(İHA)