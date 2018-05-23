Erdoğan Meydanlara İniyor! İlk Mitingini 26 Mayıs'ta Erzurum'da Yapacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, aday ve seçim beyannamesi tanıtım toplantısının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da yapacak.

SEÇİM BEYANNAMESİ TOPLANTISINA KATILACAK

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın partisinin milletvekili adayları ile seçim beyannamesi tanıtım toplantısına katılacak.

İLK MİTİNG ERZURUM

Erdoğan, toplantının ardından ilk mitingini 26 Mayıs Cumartesi günü Erzurum'da gerçekleştirecek.

30 İLDE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELECEK

Mitinglere 27 Mayıs Pazar günü Aydın ve Balıkesir'de devam etmeyi planlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim kampanyası boyunca toplam 30 ilde vatandaşlarla bir araya gelecek.