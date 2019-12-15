15.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:44

Erdoğan: "(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır."

Kaynak: AA