Erdoğan: "(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla...
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Erdoğan: "(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla...

Erdoğan: "(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde Suriye konusunda varılan mutabakata da aykırıdır.

15.12.2019 21:44 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:44
Erdoğan:

Erdoğan: "(ABD senatosunun Ermeni kararı) Bu eylemler müttefiklik ilişkilerimizin ruhuyla bağdaşmadığı gibi ABD yönetimi ile 17 Ekim tarihinde konusunda varılan mutabakata da aykırıdır."

Kaynak: AA
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