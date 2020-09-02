Erdemli'de çıkan orman yangını söndürüldü Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Çerçili Mahallesi Kömürlük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracı yönlendirildi.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda zarara eden olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA