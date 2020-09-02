Erdemli'de çıkan orman yangını söndürüldü
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Erdemli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

02.09.2020 13:43 | Son Güncelleme: 02.09.2020 13:47

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.

Çerçili Mahallesi Kömürlük mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye orman işletme müdürlüklerine bağlı çok sayıda ekip ile 8 arazöz, 2 su tankeri ve 2 itfaiye aracı yönlendirildi.

Yaklaşık 1,5 hektarlık alanda zarara eden olan yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Erdemli'de çıkan orman yangını söndürüldü

Kaynak: AA

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