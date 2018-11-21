Erdemli'de Ağaçlara Kimlik Çıkartıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde başlatılan "Ağaçlarımızı Tanıyalım Projesi" kapsamında 30 farklı ağaca kimlik kartı çıkartıldı.

Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, doğada yer alan çok sayıda ağaç türünün tanıtımını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, önceden belirlenen ağaçlar için kimlik kartı düzenlendi.

Cinsi, türü ve ana vatanı yazılı olan kartlar, belirlenen 30 ağacın çeşitli yerlerine asıldı.

Orman İşletme Müdürü İsmail Çelik, yaptığı açıklamada, farkındalık yaratmak için projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Doğada sayısız ağaç türünün yer aldığını ifade eden Çelik, "Maalesef her gün önünden defalarca geçtiğimiz oksijen kaynaklarımızı hiç tanımıyoruz. Bunun sonucu olarak da doğadaki bitkileri daha iyi tanımamız için müdürlüğümüzce işletmemiz bahçesindeki her ağaca bir kimlik kartı çıkarıldı. Amacımız müdürlüğümüzü ziyarete gelen vatandaşlarımız, öğrencileriz ve konuklarımızın ağaçlara baktığında, o ağaçların türünü ve ana vatanı konusunda bilgi sahibi olmalarını istiyoruz." diye konuştu.