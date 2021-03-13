EPDK kararı
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EPDK kararı

13.03.2021 09:13 | Son Güncelleme: 13.03.2021 09:16
EPDK kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin (BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi) 2021 yılı gelir tavanı belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin (BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi) 2021 yılı gelir tavanı belirlendi.

EPDK'nin konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu kapsamda BOTAŞ Silivri Depolama Tesisi'nin 2021 yılı gelir tavanının 828 milyon 468 bin 421 lira olması kararlaştırıldı.

Kararda ayrıca 2021 depolama yılı bedellerine ait üst sınırlar da belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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