ENGELSİZ DÜNYA DOSTU FESTİVALİ
ENGELSİZ DÜNYA DOSTU FESTİVALİOluşturulma Tarihi : 28. 11. 2021 Haberler Bağcılar Belediyesi, Sürdürülebilirlik İş Ödülü'nü Aldı Çocuklar İşlenmiş Gıdaları Sorguladı Kadın Radyocular Kadına Şiddeti Makyajla Anlattılar Bağcılar'da Öğretmenler Günü Konvoyu Özel öğretmenlere Öğretmenler Günü...
BAĞCILAR, İSTANBUL (Habermetre) - ENGELSİZ DÜNYA DOSTU FESTİVALİ
Oluşturulma Tarihi : 28. 11. 2021 Haberler Bağcılar Belediyesi, Sürdürülebilirlik İş Ödülü'nü Aldı Çocuklar İşlenmiş Gıdaları Sorguladı Kadın Radyocular Kadına Şiddeti Makyajla Anlattılar Bağcılar'da Öğretmenler Günü Konvoyu Özel öğretmenlere Öğretmenler Günü yemeği Mantar Hasadı Engellilerin Yüzünü Güldürdü Bağcılar'da Hamsi Herkesi Meydanda Topladı Evlere Şenlik Tiyatro Oyunu Bağcılar'da "Huzur Toplantısı" Yapıldı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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