Engellilerin Bir Günlük Askerlik Heyecanı

Diyarbakır ve Mardin'de 53 engelli genç, "Engelliler Haftası" dolayısıyla temsili olarak bir günlük askerlik yaparak terhis belgesi almanın mutluluğunu yaşadı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde temsili olarak bir günlük askerlik yapan 19 engelli genç için yemin töreni düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, üniforma giyen 19 engelli genç, Türk bayrağı üzerine elini koyarak yemin etti.

Törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, her anne ve babanın hayalinde, evlatlarının asker ocağına gitmeleri olduğunu söyledi.

Askeri üniforma giyen engellilerin mutlu olduklarını aktaran Güzeloğlu, şöyle konuştu:

"Burada duran yetişmiş evlatlarıyla gurur ve onur duyan anne ve babalarımızın şüphesiz en büyük arzusu evlatlarının diğer vatan evlatları gibi asker ocağında bu yemini etmeleri ve bu şerefli ocağın mensubu olmalarıdır. Aynı gökyüzünü paylaştığımız, aynı havayı soluduğumuz bu evlatlarımızın da yaşıtları ve kardeşleri gibi bu şerefli üniformayla buluşmaları şüphesiz onlar için, onları yetiştiren anne ve babaları için çok büyük bir mutluluk olacaktır."

Güzeloğlu, engelli gençler ile ailelerinin mutlu olmalarını sağlamak amacıyla böyle bir organizasyon yapıldığını ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnanıyorum ki yaşadıkları engeller ne olursa olsun aynı yüreği, aynı imanı onlar da taşımakta kardeşleri ve arkadaşları gibi meydana gelebilecek her bir tehdit karşısında onlarda aşılmaz bir kale, imanıyla sarsılmaz bir irade olacaklardır. Gücümüz budur, zenginliğimiz budur."

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir ise, askerliğin onurlu bir görev olduğunu vurgulayarak, askerlik görevini yerine getiren her bireyin bunun haklı gururunu ömür boyu yaşadığını aktardı.

"Hepimize örnek teşkil ediyorsunuz"

Engelli gençlerin asker elbiselerini giyerek gurur ve onurla ayakta durduğunu dile getiren Demir, askerliğin her Türk gencinin yapması gereken kutsal bir görev olduğunu belirtti.

Demir, şöyle dedi:

"Bugün kısa da olsa size kutsal askerlik görevini yapmanın gurur ve onurunu yaşatmaktan ve şanlı Türk jandarmasının şerefli birer neferi olarak sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Yaşama umudunu kaybetmemeniz ve hayata tutunma adına gösterdiğiniz azim ve özveriyle hepimize örnek teşkil ediyorsunuz."

Yemin eden engelli 19 askere terhis belgeleri, Vali Güzeloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Sinan Yayla, Bölge Jandarma Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Kadircan Kottaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, 16. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Barbaros Kasar ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan tarafından verildi.

Konuşmaların ardından Engelsiz Yaşam Merkezi öğrencileri tarafından davul zurna eşliğinde halk oyunları gösterisi yapıldı.

Mardin

Mardin'de 34 engelli genç, "Engelliler Haftası" dolayısıyla temsili olarak bir günlük askerlik yaparak terhis belgesi almanın mutluluğunu yaşadı.



Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Atatürk Spor Salonu'nda temsili olarak bir günlük askerlik yapan 34 engelli için yemin töreni düzenlendi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, askeri üniforma giyen 34 engelli genç, Türk bayrağı üzerine elini koyarak yemin etti.



Törene katılan bazı engellilerin aileleri, çocuklarının yemin törenini gözyaşları arasında izledi. Tören geçişinde aileler çocuklarını ayakta alkışladı.

Törende konuşan Vali Mustafa Yaman, her Türk vatandaşının askerlik yapmakla yükümlü olduğunu, bu nedenle engelli vatandaşların da askerlik vazifesini yerine getirmelerini arzu ettiklerini söyledi.

Engelliler haftasında engelli vatandaşların sembolik olarak askerlik vazifelerini yerine getirmeleri için tören düzenlediklerini aktaran Yaman, şöyle konuştu:

"Vatan müdafaası söz konusu olduğunda engelli engelsiz hiçbir ayırım yapılmadan millet olarak kutsal dava uğruna mücadele yapmasını biliyoruz. O nedenle de önemsediğimiz bu kutsal görevin engelli kardeşlerimiz tarafından da yapılmasını arzu ediyoruz. "



İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu ise, askerlik vazifesinin kutsal bir vazife olduğunu söyledi.

Engelli vatandaşlara kısa bir süreliğine de olsa askerlik yapmanın gururunu yaşatmaktan dolayı mutlu olduklarını belirten Topçu, şunları aktardı:



"Sizler bu üniforma ve kutsal askerlik yemini ile tam bir asker olacaksınız. Gönülden inanıyoruz ki size ihtiyaç duyulduğunda bu yemini eden her vatan evladı gibi sizler de bu vatan için canınızı esirgemeyeceksiniz. Genç evlatlarımızın, vatan savunmasında kendilerine bir görev düştüğünde diğer askerlerimizden geri kalmayarak verilecek her türlü görevi yerine getireceklerine olan inancımız tamdır"



Oğlunun yemin törenini gözyaşları arasında izleyen Baba Mehmet Demir de, evladı ile gurur duyduğunu belirterek, "Allah Mehmetçik'e kuvvet versin. Daima Mehmetçiğimizi var etsin. Türkiye Cumhuriyetimiz güçlü ve daim olsun." ifadelerini kullandı.

Yemin eden engelli 34 askere terhis belgeleri, Vali Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Topçu, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar tarafından verildi.



Törene, Türkiye Sakatlar Derneği Mardin Şube Başkanı Hasan Anuk, engelliler ve vatandaşlar katıldı.