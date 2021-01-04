AFYONKARAHİSAR - Engelli gence akülü araç hediye edildi
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AFYONKARAHİSAR - Engelli gence akülü araç hediye edildi

04.01.2021 17:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 17:27

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nce (İGM) temin edilen akülü engelli aracı, 31 yaşındaki yürüme engelli Şükran Uyan'a hediye edildi.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi'nce (İGM) temin edilen akülü engelli aracı, 31 yaşındaki yürüme engelli Şükran Uyan'a hediye edildi.

Ocak ayı toplantıları için bir araya gelen meclis üyeleri, toplantı öncesi temin edilen akülü engelli aracı, Uyan'a teslim etti.

İGM Başkanı Burhanettin Çoban yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar Muhtarlar Derneği Başkanı Suat Uygur'un yönlendirmesiyle Şükran Uyan'a ulaştıklarını dile getirdi.

Çoban, gelen talep doğrultusunda çalışmalara başladıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Gelen talep doğrultusunda Emirdağ meclis üyesi Necati Şevik'e durumu ilettik. Şevik de bu güzel aracı temin etti. Bugün de aracı Şükran kardeşimize teslim ediyoruz. Allah kazadan beladan korusun, sağlık içerisinde kullansın. Artık havalar ısındığı zaman istediği gibi kendi başına dışarıya çıkabilecek."

Uyan ise "Doğuştan bedensel engelim var. Daha önce annem ya da kardeşimin desteği ile dışarıya çıkabiliyordum. Artık tek başına dışarıya çıkıp dolaşabileceğim. Çok mutluyum." dedi.

Şevik, Şükran Uyan'a önümüzdeki süreçte daha güçlü bir araç temin etme sözü verdi.

AFYONKARAHİSAR - Engelli gence akülü araç hediye edildi
AFYONKARAHİSAR - Engelli gence akülü araç hediye edildi
AFYONKARAHİSAR - Engelli gence akülü araç hediye edildi
AFYONKARAHİSAR - Engelli gence akülü araç hediye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Bayer

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