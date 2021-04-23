Endpoint mezii ile anlaştığını duyurdu!

Endpoint, dağıtılmadan önce Cloud9 için oynayan mezii ile anlaştığını duyurdu!

Endpoint mezii ile anlaştığını duyurdu, başarılı oyuncu CS: GO takımı dağıtılmadan önce Cloud9 için oynuyordu. Takım dağıtıldıktan sonra oyuncu gelen transfer tekliflerini değerlendirmeye çalıştığını söyledi. Endpoint ise bugün yaptığı bir paylaşım ile oyuncuyu kadrosuna dahil ettiğini tüm taraftarlarına duyurdu.

Mezii, transfer hakkında "Endpoint'e katıldığım için çok mutluyum, Pro League'in en son sezonunda en iyi takımlara karşı bazı güçlü performanslarıyla bir süredir büyük bir potansiyel gösterdiklerini hissediyorum" dedi. "Birkaç teklif geldi, ancak Endpoint'ten bu teklifi kabul etmek oldukça kolay bir karardı, çünkü burası bir oyuncu olarak daha da ilerlemek ve zaten sağlam temelleri olan bir ekiple harika şeyler başarmak için mükemmel bir yer. " ifadelerini kullandı.

Endpoint tarafı mezii transferinin ardından robiin'i kadrosundan çıkarma kararı aldı. Transferin ardından Endpoint'in kadrosu ise şu şekilde şekillendi:

Max "?MiGHTYMAX?" Heath

Joey "?CRUC1AL?" Steusel

Kia "?Surreal?" Man

Thomas "?Thomas?" Utting

William "?" Merriman

Kaynak: Playerbros