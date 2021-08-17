Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik kaydedildi
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Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik kaydedildi

Endonezya'daki Merapi Yanardağı'nda volkanik hareketlilik kaydedildi
Anadolu Ajansı / İdris Sülün - Haberler | Güncel

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Merapi Yanardağı'nda, volkanik hareketlilik yaşandığı bildirildi.

Yogyakarta'daki Jeolojik Afet Teknolojik Araştırma ve Geliştirme Biriminden (BPPTKG) yapılan açıklamada, Merapi'de son aylardaki en büyük lav akışının yaşandığı ve 3,5 kilometre uzunluğunda bir lav nehri oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Merapi Dağı'ndan, patlamalar sonucu havaya 600 metre yüksekliğinde sıcak kül püskürdüğü aktarılan açıklamada, yanardağdan yükselen seslerin birkaç kilometre öteden duyulabildiği ifade edildi.

Açıklamada, kül bulutunun çevredeki yerleşim yerlerini kapladığı kaydedilirken bölge daha önce tahliye edildiği için herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün

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