Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu - Haberler | Ekonomi

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.

Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF817,9110550,58
Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,0808490,38
Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu0,0313290,37
Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon1,0132430,37
İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu0,0352070,36
Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,1029100,58
Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu2,4458410,53
Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu1,3750910,48
Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu2,0866630,47
Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,0169460,46
Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu0,0618623,58
Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu176,5787163,37
Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu0,1025162,94
Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu0,1420752,22
Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu0,8673341,06
Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon0,9308070,88
Aura Portföy Değ. Fon0,8110290,44
İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon1,1386100,35
Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon1,0568520,34
HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon0,0298490,34
Yatırım Fonları - Katılım Fonları
Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0211120,36
KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu1,0505530,34
Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu0,0338220,34
KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu1,1507660,34
Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu1,7674380,34
Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
Ziraat Portföy Altın Katılım BYF49,8365500,28
QNB Finans Portföy Altın BYF43,6860730,08
İş Portföy Altın Fonu0,0534170,01
Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu1,0646760,36
Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon1,0636140,36
Hedef Portföy Para Piyasası Fonu1,0873820,35
Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu0,9868190,35
Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu1,1769430,35

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları - Haberler Ekonomi
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