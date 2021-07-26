Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|817,911055
|0,58
|Neo Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu
|1,080849
|0,38
|Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu
|0,031329
|0,37
|Garanti Portföy Birinci Borçlanma Araçları Özel Fon
|1,013243
|0,37
|İstanbul Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,035207
|0,36
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,102910
|0,58
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|2,445841
|0,53
|Yapı Kredi Portföy Üç. Fon Sepeti Fonu
|1,375091
|0,48
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|2,086663
|0,47
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016946
|0,46
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu
|0,061862
|3,58
|Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu
|176,578716
|3,37
|Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu
|0,102516
|2,94
|Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu
|0,142075
|2,22
|Yapı Kredi Port. Tekn. Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|0,867334
|1,06
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Ak Portföy Turizm ve Seyahat Sektörü Değişken Fon
|0,930807
|0,88
|Aura Portföy Değ. Fon
|0,811029
|0,44
|İş Portföy Mutlak Getiri Hedefli Değişken Fon
|1,138610
|0,35
|Re-Pıe Portföy Birinci Değişken Fon
|1,056852
|0,34
|HSBC Portföy Çoklu Varlık Bir. Değ. Fon
|0,029849
|0,34
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|0,021112
|0,36
|KT Portföy Para Piyasası Katılım Fonu
|1,050553
|0,34
|Azimut Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu
|0,033822
|0,34
|KT Portföy Sepet Hesap Para Piyasası Katılım Fonu
|1,150766
|0,34
|Mükafat Port. Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,767438
|0,34
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|Ziraat Portföy Altın Katılım BYF
|49,836550
|0,28
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|43,686073
|0,08
|İş Portföy Altın Fonu
|0,053417
|0,01
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Yapı Kredi Portföy PY Para Piyasası Özel Fonu
|1,064676
|0,36
|Garanti Portföy Öpy Para Piyasası Özel Fon
|1,063614
|0,36
|Hedef Portföy Para Piyasası Fonu
|1,087382
|0,35
|Qinvest Portföy Para Piyasası Fonu
|0,986819
|0,35
|Ak Portföy Üç. Para Piyasası Fonu
|1,176943
|0,35
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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