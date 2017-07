Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm hamlesi devam ediyor.



Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aldığı kararla başlatılan 0,50 emsal artışı uygulaması, şehirde kentsel dönüşümü artıran önemli bir adım oldu. Turizmde başlayan ve konut alanında ise Nilüfer Sitesi ile hız kazanan kentsel dönüşüm faaliyetleri, İstanbul Caddesi As Merkez karşısında inşa edilecek Alpiş Aden House projesinin temelinin atılmasıyla hız kazandı.



Bursa'da sağlıklı kentsel dönüşümün önemini her fırsatta dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Alpiş Aden House temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projenin İstanbul Caddesi'ne değer katacağını söyledi. Altepe, Bursa'nın geleceğine yatırım yapan, sosyal sorumluluk projelerinde de yer alan ve Görükle'ye bir öğrenci yurdu kazandıran Alpiş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp'i şehre değer katan yatırımlarından dolayı tebrik ederek, "Bursa dönüşümde önemli bir adım daha atılıyor. Her gün yeni bir temel atma, kentsel dönüşüm atılımı yapılıyor. Eski binalar yıkılıyor, yerlerine yeni yaşam alanları kazandırılıyor. Kentsel dönüşüme destek veriyoruz" diye konuştu.



Bursa'nın 1. derece deprem bölgesinde olduğunu da hatırlatan Başkan Altepe, "Bursa'da yapılan kentsel dönüşümlerde, bölgeye değer katacak yatırımlarda öncelikle otopark ve sosyal donatı alanlarının bulunmasını önemsiyoruz" dedi.



"İstanbul Caddesi, Bursa'nın en önemli girişi"



Başkan Altepe, emsal artışı uygulamasıyla 211 sitenin dönüşümden faydalandığını sözlerine ekleyerek, "En büyük kentsel dönüşüm Bursa'da oluyor. 0,50 emsal artışı uygulaması, turizmde tuttu, sonra konut alanlarında da yapılmaya başlandı. Güzel bir dönüşüm oldu" diyerek uygulamaların bitişik nizam yerleşim alanlarında ve mahallelerde de uygulanması çalışmalarının olduğuna işaret etti.



Kentsel dönüşümün günden güne önem kazandığını vurgulayan Başkan Altepe, "İstanbul Caddesi, Bursa'nın en önemli girişi. Burada raylı sistemde 9 istasyon yapılacak, cephe boyunca dönüşüm sağlanacak. Bütün İstanbul Caddesi'nin çehresi değişiyor, şehrin vitrini oluyor" şeklinde konuştu.



Kalite artacak



Alpiş Aden House ile İstanbul Caddesi'nin değerine değer katacak olan Alpiş Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp de eskiden sanayi yapılarının bulunduğu bölgenin kaliteli bir görünüme kavuşacağını söyledi. Karaalp, proje hakkında bilgiler vererek, 'Alpiş Aden House' projesi kapsamında 300 milyon TL'lik bir yatırımla 8 bloktan oluşan 690 konut inşa edileceğini, proje tamamlandığında mimarisi ve konforu ile yüksek standartlarda bir yaşam ayrıcalığı sunacağını belirtti. 26 bin 500 metrekarelik bir alanda kurulu olan projenin 2000 metrekare ticari alana sahip olduğunu, farklı büyüklüklerdeki konut alanları ile hobi bahçeleri, yüzme havuzları, spor ve çocuk oyun alanları, sinema, oyun salonları, kafeterya ile kapalı otopark gibi sosyal alanların yer alacağını ifade etti.



AK Parti Bursa milletvekilleri Hüseyin Şahin ve Zekeriya Birkan ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da Bursa'daki kentsel dönüşüm adımlarının önemine işaret ederek, İstanbul Caddesi'nin vizyonuna yakışacak projenin hayırlı olması temennisinde bulundu. - BURSA