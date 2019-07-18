Emirates kabin memuru alımı için görüşme günü düzenliyor

Emirates Havayolu, Türkiye'den kabin memuru işe alımı için 29 Temmuz'da İstanbul'da Radisson Blue Hotel İstanbul'da görüşme günü düzenleyecek.

Başvuru yapmak isteyenler, kabin memuru görüşme gününde Emirates kabin memuru olmanın yararlarını, Dubai'de yaşama ve çalışma koşullarının nasıl olduğunu öğrenmek için Emirates personeli ile birebir görüşebilecek.

Emirates kabin memuru olmak için aranan koşullar ise ;

En az 21 yaşında olmak

Ayak uçlarında dururken 212 cm'lik kol erişimi

Minimum 160 cm boy

Lise mezunu olmak

İngilizce'de akıcılık (yazılı ve sözlü)

Üniforma dışından görünür dövme olmaması

Sağlıklı bir Vücut Kitle İndeksi (BMI)

Emirates'in kabin memuruna sağladığı imkanlar:

Ayda 2,660 dolardan başlayan maaş

Dubai'nin merkezinde, şirket tarafından sağlanan konaklama

Dubai'de ev ve havaalanı arası transfer

Kaynak: DHA