Emine Erdoğan'dan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı paylaşımı Açıklaması
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Emine Erdoğan'dan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı paylaşımı Açıklaması

Emine Erdoğan'dan 'Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı' kitabı paylaşımı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının genç şefler için eşsiz bir kılavuz olacağına inandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabının genç şefler için eşsiz bir kılavuz olacağına inandığını bildirdi.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapta emeği geçen tüm akademisyen, yazar ve şeflere şükranlarını sunduğunu belirtti.

Kitabın aşçılık mesleğine büyük ilgi gösteren genç şefler için de eşsiz bir kılavuz olacağına inandığını kaydeden Erdoğan, "Ülkemizin lezzet dolu güzergahlarının her biri, gastronomi merkezi olmaya adaydır. Umarım bu kitap, tüm şehirlerimizde gastronomi rehberlerinin hazırlanmasına vesile olur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Mutlu

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Emine Erdoğan'dan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı paylaşımı Açıklaması - Haberler
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