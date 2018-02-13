Emekli Öğretmenin Uygunsuz Görüntülerini Kaydedip Şantajla 50 Bin Lira İstedi

- Emekli öğretmenin uygunsuz görüntülerini kaydedip şantajla 50 bin lira istedi

SAMSUN - Samsun'da kendisini internet ortamında kadın olarak tanıtarak emekli öğretmenin uygunsuz görüntülerini çeken ve şantaj yapan şahıs polis ekipleri tarafından para teslimi sırasında yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K.adlı şahıs internette tanıştığı emekli öğretmen O.Ç.'ye kendisini kadın olarak tanıtıp telefonla görüşüp sesini kadın sesi gibi yaparak konuşmayı sürdürdü. O.Ç.'nin internet üzerinden uygunsuz görüntülerini kayıt altına alıp şantaj yaptığı iddia edilen S.K., emekli öğretmenden 50 bin lira para istedi. söz konusu parayı vermediği taktirde görüntülerini internette yayınlacağını ileri süren S.K.'ye bankadan çektiği 31 bin 700 lira parayı elden teslim eden O.Ç., 18 bin 300 lira daha para isteyen şahsı polise şikayet etti. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, önceden seri numaraları alınmış olan paraları buluşma yerinden O.Ç.'den alıp kaçmak isteyen S.K.'yi kovalama sonucu yakaladı. S.K.'nin üzerinden O.Ç.'den aldığı para ele geçti. Suçunu itiraf eden S.K., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.