Emcelli'de biber fideleri toprakla buluşmaya başladı
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Emcelli'de biber fideleri toprakla buluşmaya başladı

Emcelli'de biber fideleri toprakla buluşmaya başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan - Haberler | Ekonomi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde üreticiler, biber fidelerini tarla ve bahçelere dikmeye başladı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Emcelli Mahallesi'nde üreticiler, biber fidelerini tarla ve bahçelere dikmeye başladı.

Emcelli'nin geleneksel tohumlarından yetiştirilen ve mahallenin ismiyle anılan biberler, bu yıl yaklaşık 50 dekarlık alanda üretiliyor. İlk mahsulün haziranın ilk haftasında pazara çıkması bekleniyor.

Biber üreticilerinden Süleyman Uysal, 15 yıl önceye kadar 100 ailenin mahallede biber yetiştirdiğini ancak sayının giderek düştüğünü ifade etti.

Emcelli biberinin pazarda tercih edildiğini aktaran Uysal, "Daha önce mahallemizdeki tüm aileler biber yetiştirerek geçimini sağlıyordu. Son yıllarda biber alanlarına üzüm bağları dikildi ve biber ekim alanları daraldı. Mahallemizde şimdi çok az arkadaş geleneksel Emcelli biberi yetiştiriyor. Emcelli biberinin yok olmasını engellemek istiyoruz. Gelecek kuşaklara da taşımayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Her yıl üretilen biberlerin bir bölümünden tohumlar alarak, gelecek yılın ekimi için sakladığını belirten Uysal, üretimin tamamen doğal yöntemlerle yapıldığını sözlerine ekledi.

AK Parti Sarıgöl İlçe Başkanı Nihat Demirci ise Emcelli biberinin tanıtımı için bir belgesel hazırlığı içinde olduklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Sarıhan

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