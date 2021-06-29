Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı

Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesiyle ilgili davada anne ve üvey babanın tahliye edilmesi tepki çekti. Süper Lig'in devleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başta olmak üzere birçok kulüp Elmalı Davası ile ilgili tepki içeren paylaşımlar yaptı.

Antalya'nın Finike ilçesinde, kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10), cinsel istismara uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu anne Merve A. ile üvey baba Rahmi A.'nın yargılandıkları Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nce geçen ocak ayındaki üçüncü duruşmada tahliye edilmesinin yankıları sürüyor. Süper Lig'in dev takımları başta olmak üzere birçok kulüp Elmalı Davası ile ilgili tepki içeren paylaşımlar yaptı.

FUTBOL KULÜPLERİ TEK SES OLDU

Türkiye'nin önde gelen spor kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor başta olmak üzere tüm kulüpler, Türkiye'de gündeme oturan Elmalı Davası ile ilgili tepki paylaşımları yaptı.