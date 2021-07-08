Electronic Arts, DICE LA Stüdyosunun Yeni Adını Duyurdu

Yakın zaman önce duyurulan Battlefield 2042'yi geliştirmek için DICE ile birlikte çalışan Los Angeles merkezli DICE LA stüdyosu, isim değişikliğine gitti.

Yakın zaman önce duyurulan 'yi geliştirmek için DICE ile birlikte çalışan Los Angeles merkezli DICE LA stüdyosu, isim değişikliğine gitti. Electronic Arts tarafından yapılan açıklamada, stüdyonun bundan sonra Ripple Effect Studios olarak anılacağı

Stüdyo bir süredir Respawn Entertainment CEO'su Vince Zampella'nın liderliğinde kendi oyununu geliştiriyor. İsim değişikliğine dair açıklamalarda bulunan stüdyonun genel müdürü Christian Gross, "En küçük bir fikir bile dünyayı değiştirebileceğini bildiğimiz için, Ripple Effect Studios'ta yenilik ve kalite her projede ön plandadır. Stüdyonun yeni adının arkasındaki tanımlayıcı özellik budur" dedi.

"DICE LA olarak yaptığımız işten gurur duyuyoruz ve DICE ekibi sonsuza kadar DNA'mızın bir parçası olacak, ancak son sekiz yılda kendi kültürümüzü ve kendi iş yapma şeklimizi geliştirdik" ifadelerini kullanan Gross, geleceğe bakmak, ekibi genişletmek ve kendi kimliklerini oluşturmak için heyecanlı olduklarını dile getirdi.

EA, ekibin yalnızca Battlefield 2042 üzerinde çalışmaya devam etmekle kalmayıp aynı zamanda henüz duyurulmamış bir proje üzerinde çalıştığını söyledi. Stüdyonun harika bir geçmişe sahip olduğunu belirten Zampella, "Ripple Effect Studios, yüksek kaliteli oyunlarından başka bir kalesi haline gelmeye hazırlanıyor" şeklinde konuştu.

Zampella, 2010 yılında kurduğu Respawn'dan sorumlu olmaya devam edecek. 2017 yılında EA tarafından satın alınan stüdyo, bugüne kadar Titanfall, ve Star Wars Jedi: Fallen Order gibi iddialı oyunlara imza attı.

Normalde destek stüdyo görevi gören DICE LA'in ya da yeni ismiyle Ripple Effect Studios'un ilk projesi ile ilgili detayların önümüzdeki aylarda belli olması bekleniyor.

Kaynak: Turkmmo