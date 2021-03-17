Elazığ İl Özel İdare'nin Basketbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda hedefi yarı final
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Elazığ İl Özel İdare'nin Basketbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda hedefi yarı final

17.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:43
Elazığ İl Özel İdare'nin Basketbol Kadınlar Avrupa Kupası'nda hedefi yarı final

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Bellona Kayseri Basketbol'u eleyerek çeyrek finale yükselen Birevim Elazığ İl Özel İdare'de tur sevinci yaşanıyor.

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda Bellona Kayseri Basketbol'u eleyerek çeyrek finale yükselen Birevim Elazığ İl Özel İdare'de tur sevinci yaşanıyor.

Elazığ İl Özel İdare'nin kulüp başkanı Mustafa Alpay, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası çeyrek final maçında Macar KSC Szekszard takımını yenerek yarı finale kalmayı hedeflediklerini bildirdi.

Alpay, yaptığı açıklamada, tarihinde ilk defa bir Elazığ takımının FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na katıldığını ve çeyrek finale yükselerek önemli bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Bu başarının bir tesadüf olmadığını anımsatan Alpay, "Çok çalıştık, gayret ettik, elimizden gelen her şeyi yaptık. Allah bizlere bu başarıyı nasip etti. Elde ettiğimiz başarıyla deprem ve salgın nedeniyle sıkıntılı günler geçiren hemşerilerimizin yüzünü bir nebze de olsa güldürmeyi başardık, mutluyuz gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Kupa mücadelesinde çeyrek finale kalan tek Türk takımı olduklarını aktaran Alpay, sonuna kadar giderek Türkiye'ye ve Elazığ'a büyük bir gurur yaşatmak istediklerini kaydetti.

Oyuncularını takdir ettiğini kaydeden Alpay, "Yüreklerini, iradelerini ortaya koydular, çok çalıştılar, inandılar ve Elazığ'ı çeyrek finale taşıdılar. Hedefimiz, yarın oynayacağımız maçı da kazanıp yarı finale kalmak ve Elazığ'a daha büyük zaferler yaşatmak. Bunun gayreti içerisinde olacağız. Önce Elazığ'ı sonra ülkemizi gururlandırdığımız için mutluyuz. Hemşehrilerimizin dualarını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Elazığ temsilcisi çeyrek final maçında yarın saat 18.00'de Macaristan ekibi KSC Szekszard ile Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Şen

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