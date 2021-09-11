Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı - Haberler
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Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ Keban yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 05 HK 102 plakalı otomobil ile ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ELAZIĞ

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı

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