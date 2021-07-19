Son dakika! ELAZIĞ'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
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Son dakika! ELAZIĞ'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın öğle saatlerinde Sivrice ilçesine bağlı Sürek köyü mevkisinde meydana geldi. Köydeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangını fark eden çevredekiler, müdahalede bulup, durumu bildirdi. İhbarla olay yerine gelen Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü ile Elazığ ve Sivrice belediyeleri bünyesindeki itfaiye ekipleri yaptıkları müdahaleyle yangını büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Son dakika! ELAZIĞ'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika! ELAZIĞ'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI
Son dakika! ELAZIĞ'DA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN KONTROL ALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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