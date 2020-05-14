Elazığ'da kaçak balık avlayan 2 kişiye 10 bin lira ceza ELAZIĞ'da, kaçak olarak avlanan 600 kilo balık ele geçirildi, jandarmayı görünce kaçmaya çalışan 2 kişiye 10 bin TL idari para cezası kesildi.

ELAZIĞ'da, kaçak olarak avlanan 600 kilo balık ele geçirildi, jandarmayı görünce kaçmaya çalışan 2 kişiye 10 bin TL idari para cezası kesildi. Elazığ'da, Keban Baraj Gölü'nde kaçak avlanıldığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri hareke geçti. Jandarmayı fark eden ve kaçmaya başlayan şüpheliler kısa sürede yakalandı. Kaçak olarak avlanılan 600 kilo balık ele geçirilirken, jandarmayı görünce kaçmaya çalışan ve yakalanan M.Ç. ve S.Ç.'ye toplam 10 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA