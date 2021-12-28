Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 19 kişi tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 124 kişiden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ve motorize yunus timlerince, suçun önlenmesi, suça konu unsurların tespiti ve şüphelilerin yakalanması amacıyla son bir haftada gerçekleştirilen asayiş ve şok uygulamalarda 124 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen, aralarında kavga ettiği bir kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen bir kadının da bulunduğu şüphelilerinden 19'u tutuklandı.

Uygulamalarda, kayıp olarak aranan 15 kişi bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda 11 ruhsatsız ve 3 kurusıkı tabanca, 2 tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

AA / İsmail Şen - Son Dakika Haberleri

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