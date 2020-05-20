Elazığ'da ağıldan kaçan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
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Elazığ'da ağıldan kaçan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

Elazığ'da ağıldan kaçan 9 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Elazığ'da ağıldan kaçan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
20.05.2020 14:34 | Son Güncelleme: 20.05.2020 14:34

Elazığ'da ağıldan kaçan 9 küçükbaş hayvan jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gündeğdi köyünde 9 küçükbaş hayvanın ağıldan kaçtığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ağılda incelemelerde buluna ekipler, hayvanların çalınmış olma ihtimaline karşı kent genelindeki bütün yolları kontrol altına aldı.

Ardından köy kırsalında geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, 9 saat süren çalışma sonucu hayvanları köyden 6 kilometre uzaklıkta dağlık ve meşelik alanda bularak sahibine teslim etti.

Hayvanları bulunan çiftçi jandarmaya teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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