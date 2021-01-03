Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu
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Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

03.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 03.01.2021 17:42
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem oldu

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 8,50 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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