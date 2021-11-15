Ekrem İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddiası - Haberler
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Ekrem İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddiası

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Ekrem İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddiası

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ünlü şarkıcı Karsu Dönmez ile mutfağa girerek yemek yaptığı videosunu kişisel Youtube hesabından paylaştı. Sosyal medyada bu videonun masraflarının İBB tarafından karşılandığı ve Karsu'yla belirli bir ücret karşılığı anlaşıldığı iddia edildi. CHP'li yetkililer, prodüksiyon ekibinin İmamoğlu'un kendi PR ekibi olduğunu belirterek iddiaları yalanladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kişisel YouTube hesabından paylaştığı videosunda ünlü sanatçı Karsu ile mutfağa girerek birlikte yemek yaptı. Ancak bu içerik, sosyal medyada çok farklı bir şekilde gündeme geldi.

Ekrem İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddiası

Daha önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte ortak bir yayın yapmasıyla da gündeme gelen Jahrein lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, Karsu ve İmamoğlu'nun videosunun prodüksiyon masraflarının İbb bütçesinden ödendiği iddia etti.

Ekrem İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddiası

Hatta başka bir tweet'inde "Karsu da öpücük karşılığı gelmiş" diyerek, ünlü şarkıcıya da ücret ödenmiş olabileceğini dile getirdi.

Ekrem İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddiası

Sosyal medyada bir anda gündemin zirvesine yerleşen tartışmalara CHP'den yanıt gecikmedi. Ahmet Sonuç'u telefonla ulaşan parti yetkilileri, videonun prodüksiyonunda görev alan ekibin İmamoğlu'nun kendi PR ekibi olduğunu ve sadece nohutun İBB mutfağından alındığını belirtiler.

Ekrem İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddiası

Bu bilgileri aldıktan sonra içinin rahatladığını ifade eden Sonuç ise şu ifadeleri kullandı:

"CHP'den ulaştılar. Karsu bu videoda para almadan bulunmuş. Ekip İmamoğlu'nun kendi PR ekibiymiş. Sadece nohutu İBB'den almışlar. (mutfaktan) Halkın parasıyla 1 kase humus yenmiş. Afiyet olsun. Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. İçim rahatladı. Gerisi önemli değil."

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 CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt

CHP'den İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddialarına yanıt

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"Ekrem İmamoğlu ve Karsu'nun yemek videosunun İBB tarafından karşılandığı iddiası"
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"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Karsu Dönmez ile yemek yaptığı videonun masraflarının İBB tarafından karşılandığı ve Karsu'yla belirli bir ücret karşılığı anlaşıldığı iddia edildi. CHP'li yetkililer, prodüksiyon ekibinin İmamoğlu'un kendi PR ekibi olduğunu belirterek iddiaları yalanladı."

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