Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi
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Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi

Ekrem İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 ay hapis istemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK başkanı ve üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019'da yapılan seçimin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK üyelerine "alenen hakaret" ettiği gerekçesiyle yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019'da iptal edildiği, yenilenen seçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu'nun seçimin iptaline ilişkin olarak 4 Kasım 2019'da basın açıklaması yaptığı ve açıklamasında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret içeren beyanda bulunduğu anlatıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun yazılı savunmasına yer verilen iddianamede, İmamoğlu'nun YSK üyelerine "ahmak" şeklinde bir söylemi olmadığını, bu söylemin belli bir şahsı hedef almadığını, siyasi bir söylem olup sert bir eleştiri olduğunu beyan ettiği kaydedildi.

İddianamede, İmamoğlu'nun basın mensuplarına yaptığı açıklamalar sırasında, YSK üyelerine alenen hakaret ettiği, söylem içerisinde yer alan 'ahmak' şeklindeki ibarenin Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre, "aklını gereği gibi kullanamayan, bön, budala, ahmak" anlamlarını taşıdığı vurgulandı. Söz konusu ifadenin kurul üyelerinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte olduğu kaydedildi.

İmamoğlu'nun 4 yıl 1 aya kadar hapsi istendi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin 6 Mayıs 2019 tarihinde iptal edildiği dikkate alındığında, söylemin kamu görevlisi olan kurul ve kurul halinde çalışan mağdurlara yönelik olduğu hususunda tereddüt bulunmadığının belirtildiği iddianamede, İmamoğlu'nun o dönem YSK Başkanı olan Sadi Güven ve 10 üyeye yönelik işlediği "kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret" suçundan 1 yıl 3 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianame gönderildiği Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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