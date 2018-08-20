Ekonomik Darbeyi Birlik ve Beraberlikle Savuşturduk"

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Kurban Bayramı öncesinde millete ve devlete yapılmak istenen ekonomik darbeyi birlik ve beraberlik içerisinde savuşturduklarını belirtti.

Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Çankırı, bayramın birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

Çankırı, Kurban Bayramı'nın İslam aleminin en kutsal günlerinden biri olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı öncesinde milletimize ve devletimize yapılmak istenen ekonomik darbeyi çok şükür birlik ve beraberlik içerisinde savuşturduk. Bu bayram günlerini kardeşlik ve dostluk bağlarının canlanması, üzüntülerin yerini sevincin alması, sevgi, saygı ve kardeşliğin pekişmesi, birliğimizin daha da güçlenmesi için fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Kurban Bayramı öncesinde yapılan ekonomik darbeye karşılık reisimizin ve liderimizin arkasında tüm milletimiz ile birlikte kenetlendik. Mazlumların ümidi olan Türkiye'nin ve Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşu hepimize örnek olmalıdır. Kurban Bayramı'nda ve daha sonrasında da dik duruşumuzu her zaman göstermeye ve liderimizin arkasında durmaya devam edelim."