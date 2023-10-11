Zonguldak'ta İşe Alım Kurası Yapılacak, Yabancı İsimler Listeden Çıkarıldı

Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda işe başlayacak olan bin 500 işçinin kurası 13 Ekim günü gerçekleştirilecek. Kura çekimi öncesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu nihai listede düzenleme yapılarak yabancı kimlik numaralı Gholam Moradi'nin listeden çıkartıldığını duyurdu.

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak'ta bin 500, Bartın'da 400, Karabük'ün Yenice ilçesinden 100 olmak üzere daimi işçi statüsünde 2 bin pano ayak üretim işçisi alacak. 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından listede bazı yabancı isimlerin olması kamuoyunda tartışmaları da beraberinde getirdi. İş-Kur İl Müdürlüğünce TTK'ya gönderilen yazıda T.C. vatandaşı olmayan Moradi'nin başvurusunun kabul olmadığını ve listeden çıkartıldığı nihai listede düzeltme yapıldı. 26 bin 55 adayın yer aldığı listede yabancı kimlik numaralı Gholam Moradi'nin ismi listeden çıkartıldı.

13 Ekim günü Bahçelievler Site Spor Salonu'nda saat 14.00'de yapılacak elektronik kura çekimine katılacak olan adayların nihai listesine ilişkin düzeltme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ve bağlı işyerlerinin yeraltı işyerlerinde 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde "Pano-ayak üretim işçiliği" sanatında çalıştırılmak üzere, noter tarafından yapılacak olan elektronik kura çekimi yapılacak. İşe girmeye hak kazanacak olan Asıl ve yedek adaylar tespit edilecek.

Zonguldak 1500 işçi alımı için; 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Zonguldak Site (Bahçelievler) Spor salonunda Zonguldak 1.Noteri tarafından yapılacak olan elektronik kura çekimine katılacak Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü kayıt yaptıran adayların listesi 5 Ekim 2023 tarihinde kurumumuz web sitesinde yayınlanmıştır. Ancak Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün 9 Ekim 2023 tarihli yazılarında, 'Gönderilen nihai listelerin tekrar incelenmesi sonucunda listenin 10 bin 502. sırasındaki 99***** kimlik numaralı Gholam Moradi'nin 9.8.2009 tarih ve 27314 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4.Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendinde belirtilen başvuru şartların taşımadığı tespit edildi. İlgili kişi nihai listeden çıkarılmıştır"

Mısırlı genç geçen yıl Türk Vatandaşı olmuş

Yapılan açıklamada daha önce yayınlanan nihai listedeki aday numaralarının değişmediği ifade edildi. Öte yandan AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, listede yer alan üç isimden Abdelattey Kafrelshık'ın Mısır doğumlu olup geçen yıl Türk Vatandaşlığı'na geçtiği ve şehirde üniversite öğrenimini sürdürdüğünü duyurmuştu. Mecit Mahmud Bayzit'in ise Zonguldak doğumlu olup Alaplı ilçesinde ikamet ettiğini ifade etmişti.

"Kuradan çıkmış olmak tek başına işe girmeye hak kazandırmaz"

Kurumun internet sitesinden yapılan açıklamada kuradan çıkan adayların bir sonraki süreçte sağlık muayeneleri sonucunda alacakları sağlık raporları ile işe başlayacağı ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Elektronik kura çekimi sonucunda asıl olarak belirlenen adaylar; Kurumumuzca sevk edilecekleri tam teşekküllü hastaneler tarafından, 20 Haziran 2012 tarih ve 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" kurallarına uygun olarak hazırlanan TTK Beden Gücü Yönergesinin hükümlerine göre yapılacak olan sağlık muayeneleri sonucunda "Yeraltında pano-ayak üretim işçiliği sanatında çalışır" kararlı sağlık raporlarını almaları ve İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan Arşiv Araştırması sonucuna göre işe girmeye engel bir suçları olmaması halinde işe başlatılacaklardır. İlk İşe Giriş Sağlık Raporlarını alamayan, İl Emniyet Müdürlüklerince yapılacak olan arşiv araştırmasına göre işe girmeye engel bir suçu olanlar ile 8 ay içinde işten ayrılanların yerine yedek listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere sırasıyla yedek aday çağrılıp hastaneye sevk edileceklerdir." - ZONGULDAK