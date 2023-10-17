Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı tüm hızıyla devam ederken, Kazdağları'nın eteklerinde Edremit ilçesinde zeytin hasadı dron ile görüntülendi.

Balıkesir'in Edremit Körfezi'nde zeytin hasadı tüm hızıyla devam ederken, Kazdağları'nın eteklerinde Edremit ilçesinde zeytin hasadı dron ile görüntülendi.

Balıkesir'de yaklaşık 11 milyon zeytin ağacında ekim ayı itibarıyla hasat başladı. Edremit, Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran, Bandırma, Erdek ve Gönen ilçelerinde zeytin hasadı aralıksız devam ederken, zeytin hasadının bu yıl ocak ayına kadar sürmesi bekleniyor.

Kazdağları eteklerinde Edremit'te gerçekleştirilen zeytin hasadı dron kamerası ile görüntülendi. Büyük zahmetlerle yorucu bir çalışma ile toplanan zeytinler işlenerek dünyanın en kaliteli zeytinyağlarından birisinin üretimi gerçekleştiriliyor. - BALIKESİR