Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuşarak dev sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. Erdoğan, "Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz" diyerek İstanbullulara müjde verdi.

HANGİ İLDE NE KADAR YAPILACAK?

81 ilde toplam 500 bin yeni konut inşa edileceğini belirten Erdoğan, "Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu konutların 100 binini İstanbul'a, 30 binini Ankara'ya, 21 binini İzmir'e ayırdık. Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin konut kazandıracağız" dedi.

ŞEHİT AİLESİNE, GAZİLERE, EMEKLİLERE AYRI KONTENJAN

Proje kapsamında toplumun farklı kesimlerine özel kontenjanlar ayrıldı.

Şehit aileleri, gaziler ve engelliler için %5

Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için %10

Emekli vatandaşlar için ise %20 kontenjan tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi ve emeklilerimizi unutmadık" dedi.

ÖRNEK DAİRELERİ İNCELEDİ

Konutların, yatay mimariyle ve geleneksel Türk motifleriyle inşa edileceğini belirten Erdoğan, projenin örnek dairelerini de törenin yapıldığı bölgede inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeler sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti. Erdoğan, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Bu proje yalnızca konut değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonudur" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın incelediği örnek daireler;