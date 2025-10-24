Haberler

Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi
Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi" programında inşa edilecek konutların örnek dairelerini inceledi. Erdoğan, projede 500 bin yeni konutun yer alacağını, bunlardan 100 bininin İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Konutların yatay mimari ve geleneksel motiflerle tasarlanacağını belirten Erdoğan'a incelemelerde Bakan Murat Kurum da eşlik etti.

  • 81 ilde toplam 500 bin yeni konut inşa edilecek.
  • İstanbul'a 100 bin, Ankara'ya 30 bin, İzmir'e 21 bin konut ayrıldı.
  • Şehit aileleri, gaziler ve engelliler için %5 kontenjan tahsis edildi.
  • Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için %10 kontenjan ayrıldı.
  • Emekli vatandaşlar için %20 kontenjan belirlendi.
  • Konutlar yatay mimari ve geleneksel Türk motifleriyle inşa edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir'de düzenlenen "Yüzyılın Konut Projesi Programı"nda konuşarak dev sosyal konut projesinin detaylarını paylaştı. Erdoğan, "Her iki yakada toplam 100 bin konut inşa edeceğiz" diyerek İstanbullulara müjde verdi.

HANGİ İLDE NE KADAR YAPILACAK?

81 ilde toplam 500 bin yeni konut inşa edileceğini belirten Erdoğan, "Projemizle 81 ilimizin tamamına toplam 500 bin konut yapacağız. Bu konutların 100 binini İstanbul'a, 30 binini Ankara'ya, 21 binini İzmir'e ayırdık. Bursa, Gaziantep ve Konya'ya 13 bin, Hatay ve Diyarbakır'a ise 12 bin konut kazandıracağız" dedi.

ŞEHİT AİLESİNE, GAZİLERE, EMEKLİLERE AYRI KONTENJAN

Proje kapsamında toplumun farklı kesimlerine özel kontenjanlar ayrıldı.

  • Şehit aileleri, gaziler ve engelliler için %5
  • Üç ve daha fazla çocuğu olan aileler için %10
  • Emekli vatandaşlar için ise %20 kontenjan tahsis edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emanetlerine gözümüz gibi baktığımız şehit ailelerimizi, kahraman gazilerimizi ve emeklilerimizi unutmadık" dedi.

ÖRNEK DAİRELERİ İNCELEDİ

Konutların, yatay mimariyle ve geleneksel Türk motifleriyle inşa edileceğini belirten Erdoğan, projenin örnek dairelerini de törenin yapıldığı bölgede inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a incelemeler sırasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum eşlik etti. Erdoğan, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Bu proje yalnızca konut değil, aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın şehircilik vizyonudur" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın incelediği örnek daireler;

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Ekonomi
