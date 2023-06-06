Yıldırım Belediyesi, 160 dönümlük alana Yıldırım Lojistik Merkezi kazandırıyor

Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi'ndeki 160 dönümlük alana kazandıracağı Yıldırım Lojistik Merkezi ile hem ekonomiye değer katacak hem de ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayacak. Merkezin çatısına kurulacak güneş enerji santrali ile ilçedeki sokakların ve belediye tesislerinin elektrik ihtiyacı karşılanarak, yılda 15-20 milyon liralık tasarruf sağlanacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlanan tesis 2023 yılı içerisinde hizmete açılacak.

Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi'ndeki 160 dönümlük alana kazandıracağı Yıldırım Lojistik Merkezi ile hem ekonomiye değer katacak hem de ilçenin elektrik ihtiyacını karşılayacak.

Yıldırım Belediyesi, Samanlı Mahallesi'ndeki 160 dönümlük alanı, dev e-ticaret markalarının depolarının bulunacağı lojistik üs haline getiriyor. Yıldırım'a ve şehir ekonomisine önemli katkıları olacak Yıldırım Lojistik Merkezi'nin bünyesinde 95 bağımsız alan bulunuyor. Ayrıca merkezin çatısına kurulacak güneş enerji santrali ile ilçedeki sokakların ve belediye tesislerinin elektrik ihtiyacı karşılanarak, yılda 15-20 milyon liralık tasarruf sağlanacak. İnşaat çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlanan tesis 2023 yılı içerisinde hizmete açılacak.

E-ticaretin ve ihracatın yaygınlaşmasıyla beraber lojistik üslerin önem kazandığını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım Belediyesi olarak ilçemize katma değer sağlayacak Yıldırım Lojistik Merkezi'ni kazandırıyoruz. Doğa dostu olarak planladığımız tesisimizin çevreyi kirletecek atıklar oluşturmayacağı gibi ilçemizi için de önemli bir yeşil enerji kaynağı olacak. Tesisimiz kendi enerji ihtiyacını karşılamakla kalmayacak Yıldırım'ın sokaklarını aydınlatacak ve belediye tesislerinde kullanılacak elektrik enerjisini de üretecek. Yapım çalışmalarının yüzde 60'ını tamamladığımız projemizi 2023 yılı içerisinde Yıldırım'a kazandıracağız" dedi. - BURSA