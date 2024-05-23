Yeniköy Kemerköy Enerji, maden sahalarını rehabilite ederek doğaya geri kazandırmayı hedefliyor

Yeniköy Kemerköy Enerji, eski maden sahalarını rehabilite ederek 2024'te 511 hektar alanı doğaya geri kazandırmayı hedefliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Maden Mühendisleri Mesleki Gelişim Derneği tarafından Zonguldak'ta düzenlenen "Uluslararası Madencilik Sonrası Faaliyetler Sempozyumu" 24 Mayıs'a kadar sürecek.

Yeniköy Kemerköy Enerji'nin bronz sponsor olduğu sempozyumda, madenciliğin çevresel ve sosyal etkilerini en aza indirmek için hayata geçirilen iyi uygulama örnekleri, madenciliğin sosyo-kültürel katkıları ve uzmanların kendi ülkelerindeki uygulamalar ile mevzuatları kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu sempozyumda yaptığı değerlendirmelere yer verilen Yeniköy Kemerköy Enerji Genel Müdür Yardımcısı Burak Işık, Hüsamlar Maden Ocağı Rehabilitasyon Çalışmaları kapsamında 2023'te 150 bin fidan ve bitki dikimi gerçekleştirdiklerini, hedeflerinin 2024'te 511 hektar, devam eden yıllarda da toplamda 1363 hektar alanın rehabilite edilmesi olduğunu bildirdi.

Işık, Hüsamlar Maden Sahası'nın doğaya geri kazandırılması sürecinde aldıkları en önemli kararlardan birinin Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile iş birliği yapmak olduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Eski maden sahalarının rehabilitasyonu için öncelikle alanın fiziki koşullarını tespit edip eksiklikleri belirledik. Bu süreçte bölge halkı ile doğaya geri kazandırma projesini istişare ederek bölgenin iklim yapısını ve yağış rejimini inceledik. Akademik danışmanlarımızı belirledik ve rehabilitasyon sürecini izleyecek bağımsız bir sivil toplum kuruluşu ile iş birliği yaptık. Toplumda madenlerin rehabilite edilmediğine dair yaygın bir görüş var. Bu yanlış değerlendirmeyi değiştirmek için süreci baştan sona şeffaf bir şekilde yönetmeye karar verdik. Rehabilitasyon çalışmalarımızda bizi izlemesi ve yönlendirmesi için 70 yıllık deneyimi ile Türkiye'nin ilk çevre odaklı sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Tabiatını Koruma Derneği ile anlaştık. Geçen yıl kasımda başladığımız ve bu yıl marta kadar süren 65 hektarlık alandaki pilot uygulamamız sırasında neleri doğru, neleri yanlış yaptığımızı görerek kasımda uygulamasına başlayacağımız 511 hektarlık alanın doğaya geri kazandırılması sürecinde daha verimli bir çalışma için ilk adımlarımızı attık."