Yeni asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı, tüm hesaplar baştan sona değişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında varılan sonucu, işçi ve işveren heyetlerinin katılımıyla Bakanlıkta düzenlediği toplantıyla açıkladı. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı ve yeni asgari ücret 22 bin 104 TL'ye yükseldi.

Asgari ücretin genel bir ücret seviyesini olmadığını, en düşük ücret seviyesini ifade ettiğini belirten Işıkhan, "Esas olan, her çalışanın, emeğinin hakkını, yaptığı işin niteliğine uygun şekilde almasıdır. İşverenlerimiz açısından da hak olan, emeği gerçek değerinde ücretlendirmektir" dedi.

"TÜRKİYE ARTIK CİDDİ BİR DEZENFLASYON SÜRECİNDE"

Hakkaniyetle verilen her ücretin işletmelerin de bereketini ve verimliliğini artırdığını dile getiren Işıkhan, şöyle konuştu; "AK Parti hükümetleri olarak 22 yıldır sosyal adaleti, emeği ve dayanışmayı, kalkınma politikalarımızın merkezine yerleştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde şekillenen, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, ekonomik büyümenin yanı sıra, toplumsal dayanışma ve refahın güçlendiği bir geleceği hedeflemekteyiz. Bildiğiniz gibi ülkemiz yakın zamanda karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel sorunların, afet ve salgınların etkilerini hızlı bir şekilde bertaraf etmek için mali disiplin ve dengeli büyüme politikalarıyla ekonomik istikrarını gün geçtikçe sağlamlaştırmaktadır. Bununla birlikte, Türkiye'nin artık ciddi bir dezenflasyon sürecinde olduğunu da belirtmek isterim. İşçi, işveren, memur, emekli ayırımı yapmadan toplumun tüm kesimlerinin, özellikle sabit gelirlilerin alım gücünü korumak, artırmak ve ulaştığımız refahı, kalıcı hale getirmek en önemli hedefimizdir. Bu süreçte, vatandaşlarımızın refah seviyesini yükseltecek adımlar atarken, fahiş fiyat artışlarına karşı da kararlı bir mücadele yürütüyoruz."

"ÇALIŞMALAR YAPICI BİR ANLAYIŞLA YÜRÜTÜLDÜ"

Ücret artışlarının market raflarında, pazarlarda eridiği bir döngüye girmek istemediklerini vurgulayan Işıkhan, "Biz çalışanlarımızın cebine giren her kuruşun gerçek değerini koruması için çalışıyoruz. Bu nedenle, mali disiplinin korunması ve enflasyonla mücadele sürecinin zarar görmemesi adına dengeli ve ölçülü bir şekilde hareket etmek durumundayız." ifadelerini kullandı. Asgari ücret belirleme sürecinin, sosyal diyalog mekanizması çerçevesinde yürütüldüğünü ifade eden Işıkhan, "Çalışmalar, tüm komisyon üyelerimizle, gerçekten yapıcı bir anlayışla yürütülmüştür. Çalışanlarımızın refahını artıran, işverenlerimizin rekabet gücünü koruyan ve ülkemizin ekonomik istikrarını ve sosyal kalkınmasını güçlendiren bu süreci hep birlikte başarıyla yönettiğimizi düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ 1000 LİRAYA YÜKSELDİ"

Bakan Işıkhan, 2024 yılında net asgari ücretin devlet tarafından verilen 700 lira asgari ücret desteği ile 17 bin 2 lira olarak uygulandığını anımsatarak, "1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti, 22 bin 104 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Her bir asgari ücretli için devlet olarak verdiğimiz asgari ücret desteğini de 700 liradan 1000 liraya çıkardık. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." diye konuştu.

"ÖNCEKİ YILA GÖRE YÜZDE 30 ARTIŞ YAPILDI"

Bu rakamla net asgari ücrete önceki yıla göre yüzde 30 artış yapıldığını aktaran Bakan Işıkhan, ayrıca, 2002'den bu yana, asgari ücreti reel olarak 4 katına yakın seviyeye çıkardıklarını söyledi. Işıkhan, "Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçisinin, işvereninin ve tüm vatandaşlarının yanında olmaya devam edecektir. Türkiye Yüzyılı, emekçisinin, üreteninin, işvereni ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Işıkhan'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMADI

Öte yandan, komisyonda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, toplantıya katılmadı. 29 bin 583 TL talebinde bulunan Türk-İş, yüzde 30'luk zammı kabul etmediklerini bildirdi.

2025'TE YENİ RAKAMLAR

En düşük işsizlik maaşı: 10.332,43 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 20.644,86 TL

Günlük GSS primi: 781,04 TL

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi: 62.407.87 TL

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi: 8.321,04 TL

En düşük Bağkur primi: 7 bin 735,98 TL

Stajyer maaşı: 6.630,83 TL.

İŞVERENE MALİYETİ 30 BİN 556 TL

Brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak belirlenen asgari ücretin işverene aylık maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruş. Bunun 3 bin 640 lira 77 kuruşunu SGK primi, 260 lira 6 kuruşunu işsizlik sigortası primi oluşturuyor. SGK primi (işveren payı) 4 bin 30 lira 85 kuruş, işsizlik sigorta primi kalemleri de 520 lira 11 kuruşa çıktı.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA BİRLİKTE HESAPLAR DEĞİŞTİ

Yeni asgari ücretin duyurulmasının ardından işsizlik maaşından Genel Sağlık Sigortası (GSS) primlerine birçok kalemde ödemeler ve ücretler de değişti. Güncellenen liste ise şu şekilde;