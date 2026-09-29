YEDAŞ ekibi, TDT enerji yarışmasında En Deneyimli Uzman Ekip ödülünü aldı

Türk Devletleri Teşkilatı Üye Devletleri Enerji Uzmanları Mesleki Ustalık Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden YEDAŞ ekibi, "En Deneyimli Uzman Ekip" ödülüne layık görüldü.

Enerji Uzmanları Mesleki Ustalık Yarışması, TEDAŞ ev sahipliğinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreterliği ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (ELDER) katkılarıyla Ankara'da gerçekleştirildi. Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan ekiplerin katıldığı yarışmada Türkiye'yi temsil eden YEDAŞ ekibi, "En Deneyimli Uzman Ekip" ödülünün sahibi oldu. "Kardeş Şebekelerde Ortak Akıl ve Mükemmellik" sloganıyla düzenlenen yarışmada ekipler, gerçek saha operasyonlarını yansıtan görevler üzerinden teknik bilgi, mesleki beceri, ekip koordinasyonu ve iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum açısından değerlendirildi. TEDAŞ Ankara Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğünde düzenlenen yarışmada ekipler, direk tipi dağıtım trafosunun yüksek gerilim tarafındaki arızalı sigortayı değiştirme görevini yerine getirdi.

Saha uygulamasında teknik yetkinlik ve iş güvenliği öne çıktı

Yarışmada ekiplerden, çevre güvenliği önlemlerini aldıktan sonra gerekli manevra ve mahalli topraklama işlemlerini gerçekleştirerek arızalı sigortayı değiştirmeleri istendi. Katılımcı ülkelerin temsilcilerinden oluşan hakem heyeti; iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyumu, ekipmanın doğru seçilip kullanılmasını, arıza tespiti ve müdahale becerisini ve ekip koordinasyonunu değerlendirdi. Yarışmada Türkiye'yi temsil eden YEDAŞ ekibine "En Deneyimli Uzman Ekip" ödülü, TEDAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yakup Avan tarafından takdim edildi. 5 ülkeden enerji uzmanlarını buluşturan organizasyon, ekiplerin saha deneyimlerini paylaşmasına ve mesleki uygulamalar üzerine bilgi alışverişinde bulunmasına da imkan sağladı.

"İş birliğimizi güçlendiren önemli bir fırsat"

YEDAŞ Genel Müdürü Yunus Emre Bilgi, yarışmanın enerji alanında bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra ülkeler arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine katkı sunduğunu belirterek, "Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında kardeş ülkelerden enerji uzmanlarıyla bir araya gelmek bizim için çok değerli. Ortak bağlarımızı, sahadaki bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak daha da güçlendiriyoruz. Bu yarışma, mesleki becerilerimizi ortaya koyarken birbirimizin uygulamalarından öğrenmemize ve enerji alanındaki iş birliğimizi geliştirmemize fırsat verdi. Türkiye'yi temsil eden ekibimizin 'En Deneyimli Uzman Ekip' ödülünü kazanmasından büyük gurur duyuyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyorum" dedi.

5 kategoride ödül verildi

Etkinlik sonunda ekiplerin teknik yeterlilikleri, iş güvenliği, koordinasyon, saha deneyimi ve pratik çözüm üretme becerileri dikkate alınarak beş kategoride ödül verildi. Bu kapsamda Özbekistan "En Dikkatli Uzman Ekip", Kırgızistan "En Koordineli Çalışan Uzman Ekip", Türkiye "En Deneyimli Uzman Ekip", Azerbaycan "En Pratik Uzman Ekip", Kazakistan ise "En Başarılı Uzman Ekip" ödülüne layık görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı